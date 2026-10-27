ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, जल्द करें अप्लाई; कल तक रहेगा फीस जमा करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 22) 2026 में भाग लेने की सोच रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से AIBE XXII registration के लिए लास्ट डेट आज यानी 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार किसी कारणवश बही तक फॉर्म नहीं भर सके हैं बिना देरी करते हुए तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। जो उम्मीदवार आज आवेदन कर लेंगे उनके पास एप्लीकेशन फीस जमा करने का मौका कल तक रहेगा।

फॉर्म भरने के लिए योग्यता इस एग्जाम में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक (3 वर्षीय एलएलबी/ 5 वर्षीय एलएलबी) पास होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फीस इस एग्जाम में आवेदन के साथ कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य है। बिना शुल्क भुगतान के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी वर्ग को फीस के रूप में 3560 रुपये वहीं एससी, एसटी वर्ग को 2560 रुपये जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।