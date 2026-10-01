STET Dummy Admit Card 2026 OUT: बिहार एसटीईटी परीक्षा का द्वितीय डमी एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) की ओर से एसटीईटी परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार STET की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर STET 2nd Dummy Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा। द्वितीय डमी एडमिट कार्ड पोर्टल पर 01 अक्टूबर से लेकर 07 अक्टूबर के बीच डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें STET परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड एसटीईटी परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।