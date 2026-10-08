SSC Stenographer Final Result 2026: एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी फाइनल रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग ने SSC Stenographer C, D 2025 Final Result की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। मार्क्स देखने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा। जबकि फाइनल रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।