SSC Junior Engineer Admit Card 2026: कब जारी होगा एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड, यहां देखें रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से हाल ही में जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में शामिल होने के लिए सिटी स्लिप जारी की गई थी। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अब SSC Junior Engineer Admit Card 2026 का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड कभी भी जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें।

SSC JE Admit Card 2026 इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।