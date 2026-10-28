SSC Junior Engineer Admit Card 2026: कब जारी होगा एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड, यहां देखें रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल
एसएससी की ओर से SSC Junior Engineer Admit Card 2026 जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे जेई परीक्षा का रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं।
HighLights
जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड।
जेई परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से हाल ही में जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में शामिल होने के लिए सिटी स्लिप जारी की गई थी। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अब SSC Junior Engineer Admit Card 2026 का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड कभी भी जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें।
SSC JE Admit Card 2026 इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद SSC Junior Engineer Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब मांगी गई जरूरी डिटेल को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल जारी
एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर की लिखित परीक्षा पहले 02 से 06 नवंबर, 2026 के बीच आयोजित कराई जानी थी। लेकिन अब एसएससी ने रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक अब विभिन्न एग्जाम सेंटर में SSC Junior Engineer Exam 02 से 06 नवंबर व 30 नवंबर और 01 दिसंबर, 2026 को संचालित की जाएगी।
इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।
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