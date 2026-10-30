SSC JE Admit Card 2026 OUT: एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से आज यानी 30 अक्टूबर को जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदावरों ने इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन किया था। वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.inपर जाकर SSC Junior Engineer Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।