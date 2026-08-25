SSC GD Result 2026: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट और कटऑफ कभी भी आने की उम्मीद, यहां मिलेगी मेरिट लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। 27 अप्रैल से 30 मई 2026 तक आयोजित हुई एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में 48 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया। अब इन सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) परिणामों की घोषणा इस माह के अंत तक कर सकता है।

रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कटऑफ भी होगा जारी नतीजे जारी होने के साथ ही एसएससी द्वारा कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे भर्ती के अगले चरण (PET-PST) के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।