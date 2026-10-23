SSC GD Constable Revised Result 2026: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग SSC ने SSC GD Constable Revised Result 2026 जारी कर दिया है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

SSC GD Revised Result कैसे और कहां से डाउनलोड करें रिजल्ट एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां उम्मीदवारों की मदद के लिए रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।