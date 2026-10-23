DCB AE and JE Admit Card 2026: दिल्ली छावनी बोर्ड एई और जेई परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली छावनी बोर्ड DCB की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर AE और जूनियर इंजीनियर JE परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का एलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे DCB की आधिकारिक वेबसाइट delhi.cantt.gov.inपर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड डीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर AE और JE परीक्षा का एडिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।