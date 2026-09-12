SSC GD Constable Result 2026: जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन 27 अप्रैल से लेकर 30 मई, 2026 के बीच किया गया था। जीडी कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा कुल 25,487 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का एक ही सवाल है कि जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम तक कब जारी किया जाएगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो SSC GD Constable Result 2026 अगले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है।

इन स्टेप्स से कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख व डाउनलोड कर सकेंगे।