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SSC GD Constable Result 2026: जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Published: Sat, 12 Sep 2026 04:51 PM (IST)

एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

SSC GD Constable Result 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

SSC GD Constable Result 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

HighLights

  1. जल्द जारी होगा जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट।

  2. रिजल्ट के साथ कटऑफ भी होगी जारी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन 27 अप्रैल से लेकर 30 मई, 2026 के बीच किया गया था। जीडी कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा कुल 25,487 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का एक ही सवाल है कि जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम तक कब जारी किया जाएगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो SSC GD Constable Result 2026 अगले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है।

इन स्टेप्स से कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

  1. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
  3. इसके बाद SSC GD Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
  5. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

कटऑफ भी होगी जारी

जीडी कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ भी जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के आधार पर कटऑफ लिस्ट देख सकेंगे। इसके साथ ही जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उन उम्मीदवारों को पीईटी एवं पीएसटी परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पीईटी परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर और 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ पूरी करना अनिवार्य है। इसके अलावा, महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर दौड़ और 5 मिनट के अंदर 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

 

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