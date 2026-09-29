SSC GD Constable Result 2026: जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट इस डेट तक आने की उम्मीद, महिलाओं के लिए ये हैं दौड़ के नियम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा 27 अप्रैल से लेकर 30 मई, 2026 के बीच संचालित की गई थी। यह परीक्षा के देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में जीडी कॉन्स्टेबल के कुल 25,487 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी।

परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों का अब एक ही सवाल है कि आखिर एसएससी की ओर से SSC GD Constable Result 2026 का एलान कब किया जाएगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है।

कैसे और कहां जारी होगा जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का परिणाम अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकेंगे।