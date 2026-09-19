SSC GD Result 2026: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, जानें पीईटी में पास होने के लिए कितनी लगानी होगी दौड़

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में शामिल हुए लगभग 48 लाख अभ्यर्थियों को बेसब्री से लिखित परीक्षा रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। बता दें, यह परीक्षा कॉन्स्टेबल के कुल 25,487 पदों पर भर्ती के लिए 27 अप्रैल से लेकर 30 मई, 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिजल्ट की घोषणा इसी माह की जा सकती है। रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही एसएससी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों की मदद के लिए नीचे रिजल्ट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।