SSC GD Constable result Date: कभी भी आ सकता है एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट, मेरिट लिस्ट 4 स्टेप्स में कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। 27 अप्रैल से 30 मई 2026 तक आयोजित होने वाली एसएससी जीडी परीक्षा 2026 में 48 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। अब इन सभी उम्मीदवारों को नतीजे जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा हैं कि SSC GD Constable result 2026 की घोषणा इस वीक या अगले वीक में हो सकती है।

SSC GD Constable result 2026 Date: मेरिट लिस्ट कहां से और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड? एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल मेरिट लिस्ट ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस लिए में सफल उम्मीदवारों का नाम एवं रोल नंबर दर्ज होगा। मेरिट लिस्ट आते ही केवल 4 स्टेप्स को फॉलो करके इसे डाउनलोड किया जा सकेगा।

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको इसमें अपना रोल नंबर चेक करना होगा। जिन अभ्यर्थियों को रोल नंबर इस लिस्ट में होगा केवल ही रिटेन टेस्ट में सफल माने जायेंगे।

रिजल्ट के साथ कटऑफ भी होगा जारी नतीजे जारी होने के साथ ही एसएससी द्वारा कटऑफ भी जारी होगा। जो अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज तय कटऑफ प्राप्त करेंगे केवल उनको ही भर्ती के अगले चरण फिजिकल (PET/PST) के लिए क्वालीफाई माना जायेगा।

रनिंग की तैयारियां कर दें स्टार्ट फिजिकल के दौरान पुरुष अभ्यर्थियों को 5 किमी की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी वहीं 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स को साढ़े 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर, 800 मीटर की रेस 5 मिनट में पूरी करनी होगी। ऐसे में युवा अभी से रनिंग की तैयारियां स्टार्ट कर दें ताकी वे आसानी से इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे।