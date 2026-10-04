SSC GD Constable 2027: तैयारियां कर दें स्टार्ट! एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती 2027 के लिए नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार सितंबर के अंत में नई भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर आवेदन लिए जाने थे। लेकिन, किसी कारणवश अभी तक आवेदन शुरू नहीं किये जा सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारियों को जारी रखें, इस वीक या अगले वीक में नई भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं।

परीक्षा इन महीनों में होगी आयोजित एसएससी द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती 2027 के लिए परीक्षा का आयोजन जनवरी 2027 से लेकर मार्च 2027 तक आयोजित की जानी है। कॉन्स्टेबल पदों के लिए कौन कर सकेगा आवेदन एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।