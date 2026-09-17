Delhi Police HC Admit Card 2026: दिल्ली पुलिस एचसी मिनिस्ट्रियल पीई और एमटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल पीई और एमटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर Delhi Police HC PE MT Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन आईडी, जन्मतिथि आदि को दर्ज करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल पीई और एमटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।