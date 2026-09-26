Delhi Police PE Admit Card 2026: एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर फिजिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से दिल्ली पुलिस ड्राइवर फिजिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर SSC Delhi Police Driver Physical Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड दिल्ली पुलिस ड्राइवर फिजिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।