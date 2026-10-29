SSC CPO SI Result 2026: एसएससी सीपीओ एसआई पीईटी और पीसीएसटी परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड
एसएससी की ओर से SSC CPO SI PET PST 2026 Result जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
एसएससी ने CPO SI परीक्षा का रिजल्ट किया जारी।
ऑफिशियल वेबसाइट से करें डाउनलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से SSC CPO SI PET/PST Result 2026 जारी कर दिया गया है। बता दें, एसएससी की ओर से CPO SI PET/PST परीक्षा का आयोजन 21 से 28 जुलाई, 2026 के बीच किया गया था। जिन अभ्यर्थियों को बेसब्री से नतीजों का इंतजार था। वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाएट ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।
SSC CPO SI PET PST Result 2026 इन 5 स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट
एसएससी सीपीओ एसआई पीईटी और पीएसटी परीक्षा का रिजल्ट पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अरना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
- एसएससी सीपीओ एसआई पीईटी और पीएसटी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद SSC CPO SI PET PST Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
एसएससी की ओर से सीपीओ एसआई परीक्षा का आयोजन 09 से 12 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया था। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। उनके लिए PET/PST परीक्षा का आयोजन 21 से 28 जुलाई, 2026 के बीच किया गया था। एसएससी की ओर से अब पीईटी और पीएसटी परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट पीडीएफ में अपने नाम के साथ-साथ कटऑफ भी देख सकते हैं।
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