SSC CPO SI Result 2026: एसएससी सीपीओ एसआई पीईटी और पीसीएसटी परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से SSC CPO SI PET/PST Result 2026 जारी कर दिया गया है। बता दें, एसएससी की ओर से CPO SI PET/PST परीक्षा का आयोजन 21 से 28 जुलाई, 2026 के बीच किया गया था। जिन अभ्यर्थियों को बेसब्री से नतीजों का इंतजार था। वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाएट ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

SSC CPO SI PET PST Result 2026 इन 5 स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट एसएससी सीपीओ एसआई पीईटी और पीएसटी परीक्षा का रिजल्ट पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अरना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।