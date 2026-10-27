SSC CPO SI Revised Exam Date 2026: एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा का रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल जारी, एडमिट कार्ड जल्द जारी होने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CPO सब-इंस्पेक्टर SI परीक्षा का रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार SSC CPO SI CAPF Exam 2026 में शामिल होने वाले हैं। वे उम्मीदवार अब संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

एसएससी ने CPO SI CAPF परीक्षा के लिए SSC CPO SI CAPF Revised Exam Date 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब नई परीक्षा तिथि के अनुसार परीक्षा में शामिल होने के लिए योजना बना सकते हैं।

अब इस डेट पर होगी परीक्षा एसएससी द्वारा जारी संशोधित एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा 02 से 06 नवंबर और 30 नवंबर व 01 दिसंबर, 2026 को आयोजित कराई जानी है। इसके साथ ही सब-इंस्पेक्टर SI और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CPO परीक्षा का आयोजन 23 से 28 नवंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। परीक्षा शिफ्ट से संबंधित जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।