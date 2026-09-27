SSC CGL Admit Card 2026: कल आ सकते हैं एसएससी सीजीएल टियर-1 एडमिट कार्ड, 4 स्टेप्स में कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा 30 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। जो भी उम्मीदवारों इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है जो कल खत्म हो सकता है। एसएससी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक "एडमिशन सर्टिफिकेट" एग्जाम डेट से 2 से 3 दिन पूर्व जारी होंगे। ऐसे में कल या परसों तक हर हाल में प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

एग्जाम शिफ्ट एवं टाइमिंग एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित सेंटर्स पर 30 सितंबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर 2026 तक करवाया जायेगा। परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्ट में आयोजित होगी। शिफ्ट 1 परीक्षा सुबह 9 से 10 बजे तक, दूसरी शिफ्ट की परीक्षा सुबह 11:45 से दोपहर 12:45 बजे तक, 3rd शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 2:30 से 3:30 बजे तक और चौथी पाली की परीक्षा शाम 5:15 से 6:15 तक आयोजित की जाएगी।