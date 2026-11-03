SSB हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल CBT रिजल्ट जारी, 1725 अभ्यर्थी स्किल-टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालीफाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सशस्त्र सीमा बल (SSB) की ओर से हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) एग्जाम का आयोजन 7 जुलाई 2026 को करवाया गया था जिसका अब रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.ssb.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें सफल उम्मीदवारों का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, कैटेगरी और जेंडर दर्ज है। सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब टाइपिंग टेस्ट/ स्किल टेस्ट में शामिल होना होगा।

16 एवं 18 नवंबर को होगा स्किल-टाइपिंग टेस्ट एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल रिटेन टेस्ट में कुल 1725 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है। इन अभ्यर्थियों के लिए स्किल टेस्ट एवं टाइपिंग टेस्ट के का आयोजन 16 एवं 18 नवंबर 2026 को करवाया जायेगा। सफल अभ्यर्थी जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट से स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर पाएंगे।

कैसे चेक करें रिजल्ट एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट पर जाएं।

होम पेज पर LATEST NEWS में List of Candidates declared qualified in written examination (CBT) and Shortlisted for Typing / Skill Test for the post of HC (Min) -2020 पर क्लिक करें।

इसके बाद पीडीएफ डाउनलोड हो जायेगा।

अब आप इसमें अपना नाम, रोल नंबर सहित अन्य डिटेल चेक कर सकते हैं। SSB Head Constable Ministerial result 2026 Link