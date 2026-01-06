Language
    School Closed: यूपी में ठंड के चलते बढ़ाई गई छुट्टियां, अब इस डेट तक स्कूलों में रहेगा अवकाश

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:06 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राज्य में पड़ रही ठंड को देखते हुए 9th से 12th तक की छुट्टियों को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। कक्षा ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे की मार देखने को मिल रही है। यूपी सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ ही कोहरे की मार भी पड़ रही है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए विंटर वेकेशन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक अब 8 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे।

    स्कूलों को नहीं मिलेगी छूट

    राज्य सरकार की ओर से स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य को देखते हुए यह नियम राज्य के आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्ड से संबंधित स्कूलों पर लागू किया गया है। नियम का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।

    8 जनवरी को पुनः समीक्षा

    8 जनवरी के बाद राज्य सरकार की ओर से पुनः मौसम की समीक्षा की जाएगी। अगर मौसम में सुधार होता है तो 9 जनवरी से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले जा सकते हैं। मौसम खराब होने पर छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है। 1 से 8 तक पहले से ही 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। जिले के अनुसार ज्यादा ठंड या कोहरे को देखते हुए डीएम छुट्टियों का फैसला ले सकते हैं।

    अन्य राज्यों में विंटर वेकेशन

    यूपी के अलावा पंजाब राज्य में 7 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। मौसम के ठीक न होने पर विंटर वेकेशन बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही हरियाणा में शीतलहर को देखते हुए 15 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी।

