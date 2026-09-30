School Holidays October 2026: अक्टूबर माह में छुट्टियां ही छुट्टियां, जाने लें किन-किन डेट्स में बंद रहेंगे स्कूल
हमारा देश त्योहारों का देश माना जाता है और उसमें भी अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। ...और पढ़ें
HighLights
अक्टूबर माह में पड़ने वाली छुट्टियों की लिस्ट।
इसी महीने पड़ेंगे गांधी जयंती के अलावा दशहरा, दुर्गा पूजा जैसे त्योहार।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर महीने को छुट्टियों का माह माना जाता है क्योंकी इस महीने में बहुत से हिन्दू त्योहार मनाये जाते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा ही स्कूल की छुट्टियों का इंतजार करते हैं ताकी वे पढ़ाई से ब्रेक लेकर मौज मस्ती कर पाएं। अक्टूबर महीने स्टार्ट हो रहा है, ऐसे में स्टूडेंट्स एवं उनके माता-पिता के लिए जानना बेहद जरूरी कि इस महीने में किन-किन तिथियों में स्कूलों में अवकाश रहेगा। इससे माता-पिता और बच्चे अगर कहीं जाने/ घूमने का प्लान बनाना चाहेंगे तो डेट्स/ त्योहार को ध्यान में रखकर ट्रिप प्लान कर सकते हैं।
October School Holidays: अक्टूबर माह में आने वाली छुट्टियों की लिस्ट
अक्टूबर महीने में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से स्कूलों की छुट्टियां स्टार्ट जाएंगी। इसके बाद इस माह में दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दुर्गा पूजा, करवाचौथ जैसे त्योहार भी आएंगे। ऐसे में इन पर भी स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। त्योहार के अलावा 4, 11, 18 और 25 अक्टूबर को रविवार को स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। डेट वाइज छुट्टियां जानकारी निम्नलिखित हैं-
|डेट
|त्योहार/ जयंती/ दिवस
|2 अक्टूबर 2026
|गांधी जयंती (शुक्रवार)
|4 अक्टूबर 2026
|रविवार
|11 अक्टूबर 2026
|रविवार
|18 अक्टूबर 2026
|दुर्गा पूजा
|19 और 20 अक्टूबर 2026
|दशहरा/महा अष्टमी/ विजयदशमी
|25 अक्टूबर 2026
|रविवार
|26 अक्टूबर 2026
|महर्षि वाल्मीकि जयंती
|29 अक्टूबर 2026
|करवा चौथ (महिला टीचरों को अवकाश दिया जाता है)
राज्यों के अनुसार छुट्टियों में हो सकता है बदलाव
छात्रों को बता दें कि ये छुट्टियां राज्यों के अनुसार बदल सकती हैं। जैसे दुर्गा पूजा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के चलते 15 अक्टूबर से ही छुट्टियां शुरू हो सकती हैं। करवाचौथ पर केवल महिला टीचर के लिए ही छुट्टी होती है। इसी प्रकार से दशहरा की छुट्टियां भी राज्य के अनुसार एक या दो दिन आगे पीछे हो सकती हैं। इसके लिए आप अपने स्कूल से संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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