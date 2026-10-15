SBI PO Mains Result 2026 OUT: एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से तुरंत डाउनलोड करें PDF

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से SBI PO Mains Result 2026 का एलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर SBI PO Mains Result देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को फेज-3 परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें SBI PO Mains रिजल्ट एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अब डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।

अब SBI PO Mains Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। SBI PO Mains Result 2026 Direct Link