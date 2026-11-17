एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को रिजल्ट (SBI Clerk Prelims Result 2026) जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो किसी भी समय खत्म हो सकता है। चूंकि एसबीआई की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन 26 और 27 नवंबर 2026 को करवाया जायेगा, ऐसे में उम्मीद है कि आज या कल प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

नतीजों की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार साइट के साथ ही इस पेज पर करवाए गए डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे।