SBI Clerk Admit Card 2026 Link: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड, परीक्षा 26 और 27 सितंबर को होगी आयोजित
एसबीआई द्वारा क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा के लिए सभी आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं जिसे वेबसाइट या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
एसबीआई क्लर्क प्रीलिम एडमिट कार्ड जारी।
एग्जाम 26 और 27 सितंबर को होगी आयोजित।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसबीआई में जूनियर एसोसिएट क्लर्क के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड (SBI Clerk Admit Card Download) के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार हॉल टिकट तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर इस इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।
इन डेट्स में होगा एग्जाम
एसबीआई की ओर से परीक्षा का आयोजन 26 एवं 27 सितंबर 2026 को देशभर में निर्धारित शहरों में करवाई जाएगी। सभी अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पर तय समय से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। निर्धारित समय के बाद आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी और आप परीक्षा देने से वंचित हो जायेंगे।
हॉल टिकट डाउनलोड करने की स्टेप्स
- एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर करियर में जाकर भर्ती से संबंधित एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ (पासवर्ड) दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
- अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
एग्जाम पैटर्न
एसबीआई प्रीलिम एग्जाम में मल्टीपल च्वाइस वाले कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन वाइज इंग्लिश लैंग्वेज से 30 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटीज से 35 और रीजनिंग एबिलिटी से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए 60 मिनट समय दिया जायेगा।
यह परीक्षा एक घंटे लिए होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जायेगा वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी।
राज्य के अनुसार जानें कहां कितने पदों पर होंगी नियुक्तियां
- गुजरात: 330 पद
- कर्नाटक: 760 पद
- मध्य प्रदेश: 113 पद
- छत्तीसगढ़: 287 पद
- ओडिशा: 1100 पद
- जम्मू कश्मीर: 84 पद
- हिमाचल प्रदेश: 9 पद
- लद्दाख यूटी: 7 पद
- तमिलनाडु: 1410 पद
- तेलंगाना: 260 पद
- राजस्थान: 350 पद
- वेस्ट बंगाल: 555 पद
- अंडमान निकोबार आइसलैंड: 15 पद
- सिक्किम: 60 पद
- उत्तर प्रदेश: 250 पद
- महाराष्ट्र: 1718 पद
- गोवा: 62 पद
- अरुणाचल प्रदेश: 55 पद
- असम: 110 पद
- मणिपुर: 14 पद
- मेघालय: 24 पद
- मिजोरम: 32 पद
- नागालैंड: 27 पद (31 बैकलॉग)
- त्रिपुरा: 48 पद (28 बैकलॉग)
इन सभी के अलावा 1444 पद बैकलॉग पदों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार से कुल 9124 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
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