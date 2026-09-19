RSSB Computer Instructor Answer Key 2026: राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के बाद अपने उत्तरों का मूल्यांकन करना चाहते हैं। वे RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर-की वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, इस परीक्षा के जरिये कुल 3951 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।

वेबसाइट के होमपेज पर Latest News सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद RSSB Computer Instructor Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद आंसर-की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। RSSB Computer Instructor Answer Key 2026 Direct Link कितने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 3951 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 3224 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 727 पद आरक्षित किए गए हैं। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बता दें, परीक्षा का आयोजन 22 और 23 अगस्त, 2026 के दिन किया गया था।