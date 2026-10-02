RRB Technician Admit Card 2026 OUT: आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे भर्ती बोर्ड में टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल आरआरबी की ओर से RRB Technician Admit Card 2026 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार टेक्नीशियन की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें टेक्नीशियन परीक्षा का एडमिट कार्ड आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अब डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।