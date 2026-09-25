RRB NTPC UG Answer Key 2026: आरआरबी यूजी सीबीटी-2 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी, इस डेट तक आपत्ति दर्ज करने का मौका
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से RRB NTPC UG Answer Key 2026 जारी कर दी गई है। उम्मीदवार निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
HighLights
आरआरबी ने जारी की आंसर-की।
30 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी यूजी सीबीटी-2 की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB NTPC UG CBT-II Answer Key 2026 जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और अपने उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए आंसर-की का इंतजार कर रहे थे। वे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इन 5 स्टेप्स से डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की
आरआरबी यूजी सीबीटी-2 परीक्षा की आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपनी आंसर-की डाउनोलड कर सकते हैं।
- आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक कर लें।
- इसके बाद RRB NTPC UG CBT-II Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक कर लें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज कर लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
इस डेट तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका
आरआरबी की ओर से ऑब्जेक्शन विंडो लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे इसके लिए वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन दर्ज करने की लास्ट डेट 30 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के साथ-साथ ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान भी करना होगा। प्रत्येक सवाल के लिए ऑब्जेक्शन फीस 50 रुपये निर्धारित की गई है। उम्मीदवार ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड की मदद से कर सकते हैं।
सीबीटी-2 की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 30 सितंबर, 2026 रात 11.55 से पहले अपनी आपत्ति अवश्य दर्ज कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।