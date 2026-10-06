RRB Result 2026: आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन 5 तरीकों से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 14 और 15 जुलाई, 2026 को लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे और परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाकर RRB Ministerial & Isolated Category Result 2026 देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की गई है।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें रिजल्ट रिजल्ट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्रलिखित स्टेप्स से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट करें।

वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद RRB Ministerial & Isolated Category Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट की घोषणा भी की गई है। उम्मीदवार कैटेगरी वाइज कटऑफ देख सकते हैं।