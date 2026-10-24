RRB JE Admit Card 2026 OUT: आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में आवेदन करने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB Junior Engineer Admit Card 2026 जारी कर दिया है। उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

RRB JE Admit Card 2026 ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।