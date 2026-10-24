RRB ALP Exam City Slip 2026: आज जारी होगी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा के लिए सिटी स्लिप, डायरेक्ट यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

RRB ALP Exam Date इस दिन होगी परीक्षा

आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा का आयोजन विभिन्न एग्जाम सेंटर में 03 से 05 नवंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। सीबीटी-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित और सामान्य विज्ञान और मेंटल एबिलिटी विषय से 75 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे निर्धारित है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। इस परीक्षा में पास होने के लिए जनरल व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक, ओबीसी व एससी को 30 प्रतिशत और एसटी उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।