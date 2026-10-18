राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 एवं 9 में एडमिशन के लिए लास्ट डेट नजदीक, तुरंत कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के मिलिस्ट्री स्कूलों में कक्षा 6 एवं कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स कॉमन एंट्रेस टेस्ट 2026 का आयोजन किया जायेगा। जो भी माता-पिता अपने बच्चों को मिलिट्री स्कूलों में शिक्षा दिलवाना चाहते हैं वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि 20 अक्टूबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

एडमिशन के लिए योग्यता एवं मापदंड मिलिट्री स्कूल क्लास 6 में एडमिशन के लिए बच्चे का कक्षा 5वीं उत्तीर्ण या अध्ययनरत होना चाहिए। इसके साथ ही 31 मार्च 2027 को ध्यान में रखकर स्टूडेंट की उम्र 10 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 9th में एडमिशन के लिए छात्र का कक्षा 8वीं पास या इसमें अध्ययनरत होना चाहिए। 31 मार्च 2027 को ध्यान में उम्र 10 से 16 साल के बीच होनी चाहिए।

स्वयं भर सकते हैं फॉर्म इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए स्वयं ही आवेदन किया जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए फॉर्म भरने का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रही हैं- एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले वेबसाइट exams.nta.nic.in/rmscet पर जाएं।

होम पेज पर Latest News में RMS CET – 2026 Online Application पर क्लिक करें।

न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण कर लें।

इसके बाद अन्य डिटेल भरें और फॉर्म को पूरा करें।

फोटोग्राफ हस्ताक्षर अपलोड करें।

कैटेगरी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।

फॉर्म को सबमिट कर दें और एक प्रिंटआउट निकाल लें। RMS CET Application Form 2026

ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।