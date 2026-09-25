RBI Assistant Mains Result 2026: आरबीआई असिस्टेंट मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरबीआई असिस्टेंट मुख्य परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की ओर से असिस्टेंट मुख्य परीक्षा रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को जल्द ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आरबीआई असिस्टेंट मुख्य परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Home Current Vacancies सेक्शन पर जाकर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद RBI Assistant Mains Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। RBI Assistant Mains Result 2026 Direct Link कितने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 650 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 346 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 58 पद, ओबीसी के लिए कुल 99 पद, एससी के लिए कुल 110 पद और एसटी के लिए कुल 37 पद आरक्षित किए गए हैं।