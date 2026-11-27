एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक जरूरी सूचना है। दरअसल आरपीएससी ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक आधिकारिक सूचना जारी की है। जिसमें परीक्षा में शामिल होने के लिए सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड तारीख का एलान किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे RAS Pre Exam City एवं Admit Card 2026 डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले से ही तैयार रखें।

कब जारी होगी सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड आरपीएससी की ओर से जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की सिटी स्लिप 29 नवंबर और एडमिट कार्ड 03 दिसंबर, 2026 को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in की मदद से सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।