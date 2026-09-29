Rajasthan LDC Cut off 2026: आरएसएसबी एलडीसी ग्रेड II एवं जूनियर असिस्टेंट कटऑफ कैटेगरी वाइज करें चेक, ये रहा PDF

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से राजस्थान लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) ग्रेड II और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नतीजे जारी होने के साथ ही बोर्ड की ओर से कटऑफ भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि सभी वर्ग के अनुसार कटऑफ अलग-अलग निर्धारित हुआ है। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित कटऑफ प्राप्त किया है वे फेज 2 (टाइपिंग टेस्ट) के लिए क्वालीफाई हुए हैं।

कितने अभ्यर्थी हुए टाइपिंग टेस्ट के लिए सफल बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कैटेगरी वाइज निर्धारित कटऑफ के आधार पर Typing Test (फेज-2) एग्जाम के लिए पदों के सापेक्ष 3 गुणा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

कैटेगरी वाइज देखें कटऑफ जनरल श्रेणी का कटऑफ

एलडीसी ग्रेड II एवं जूनियर असिस्टेंट कटऑफ जनरल श्रेणी के अंतर्गत GEN का 153.6821, फीमेल (FEM) का 148.693, WID. श्रेणी का 82.8132, DIV. श्रेणी का 86.8544 और जनरल श्रेणी के तहत EX का कटऑफ 61.6931 दर्ज किया गया है।