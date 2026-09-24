Rajasthan CET Exam Date 2026: आरएसएसबी सीईटी परीक्षा तिथि में बदलाव, अब इन डेट्स में होगा 12th एवं ग्रेजुएट लेवल एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 ग्रेजुएट लेवल एवं सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 40 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा राजस्थान समान पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशन 2026 की डेट्स में बदलाव किया गया है। संशोधित शेड्यूल बोर्ड की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर साझा किया गया है।

अब इन डेट्स में होगा एग्जाम आरएसएसबी द्वारा CET Senior Secondary Level परीक्षा पहले 23 से 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी और CET Graduation Level परीक्षा पहले 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जानी थी। लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है।

नई नोटिस के अनुसार अब सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2026 तक करवाया जायेगा। वहीं ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का आयोजन जनवरी 2027 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में करवाया जायेगा।

संशोधित एग्जाम डेट आरएसएसबी सीनियर सेकेंडरी सीईटी एग्जाम: 1 से 3 दिसंबर 2026

आरएसएसबी ग्रेजुएट लेवल सीईटी एग्जाम: जनवरी 2027 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व होंगे जारी सभी आवेदनकर्ताओं के लिए परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जायेंगे जहां से आप लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। पर्सनल डाक आदि माध्यम से हॉल टिकट नहीं भेजे जायेंगे।