Rajasthan CET 12th Level Syllabus 2026: राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्जाम इन टॉपिक्स को पढ़कर करें क्वालीफाई, देखें पूरा सिलेबस
आरएसएसबी सीईटी 12th लेवल एग्जाम 1,2 और 3 दिसंबर को होगा। आपके लिए यहां परीक्षा से संबंधित सभी टॉपिक दिए ...और पढ़ें
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सीईटी 12th लेवल एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी विषय-टॉपिक।
बार-बार रिवीजन करने से अवश्य होंगे परीक्षा में क्वालीफाई।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा समान पात्रता परीक्षा (इंटरमीडिएट लेवल) एग्जामिनेशन 2026 का आयोजन 1, 2 व 3 दिसंबर 2026 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। इस परीक्षा में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में अंतिम दिनों में अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वे ऐसे पढ़ाई करें कि आसानी से परीक्षा को क्वालीफाई कर पाएं।
आपकी इसी जरूरत को देखते हुए हम यहां पर सिलेबस को ध्यान में रखकर सभी टॉपिक्स को दे रहे हैं। इससे आप अंतिम समय में सिलेबस के बाहर की चीजें पढ़ने से बचेंगे जिससे समय की बचत होगी। इसके साथ ही निर्धारित टॉपिक्स का लगातार बार-बार रिवीजन करने से आप एग्जाम भी आसानी से क्वालीफाई कर पाएंगे।
Rajasthan CET 12th Level Exam Pattern: एग्जाम पैटर्न
राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्जाम में 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए ढाई घंटे (2:30 घंटे) का समय प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर देने पर 2 अंक मिलेंगे वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की माइनस मार्किंग की जाएगी। ऐसे में जिन प्रश्नों के उत्तर न मालूम हों उन पर तुक्का लगाने से बचें।
किन-किन विषयों से आएंगे पेपर में सवाल?
राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्जाम में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं गणित, समसामयिक घटनाएं, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिन्दी एवं अग्रेंजी विषयों से सवाल पूछे जायेंगे।
सिलेबस एवं टॉपिक्स
आपके लिए अब नीचे परीक्षा के लिए निर्धारित सभी टॉपिक की जानकारी दी जा रही है। अब इन सभी को पढ़कर परीक्षा को क्वालीफाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अंतिम दिनों में सभी टॉपिक का बार-बार रिवीजन करें ताकी कुछ भी छूट न पाए।
विषय और टॉपिक
- प्रमुख प्राचीन सभ्यताएँ और पुरातात्विक स्थल।
- प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ।
- 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण।
- प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व।
- Major ancient civilizations and archaeological sites.
- Prominent rulers and their achievements.
- The Revolt of 1857, peasant movements, tribal movements, Praja Mandal movements and the Integration of Rajasthan.
- Prominent historical personalities.
- स्थापत्य एवं चित्रकला।
- लोक: संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक।
- प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता।
- सामाजिक जीवन: वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्यौहार, रीति-रिवाज और परंपराएँ।
- भाषा, बोलियाँ और साहित्य।
- कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व।
- Architecture and painting.
- Folk: music, musical instruments, dance, and theatre.
- Major religious sects and folk deities.
- Social life: Dresses, ornaments, fairs, festivals, customs, and traditions.
- Language, dialects, and literature.
- Prominent personalities in the fields of art and culture.
- भारत के भौतिक स्वरूप : पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान
- प्रमुख नदियां, बांध, झीलें एवं सागर
- वन्य जीव एवं अभयारण्य
- आपदा प्रबन्धन एवं जलवायु परिवर्तन
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राजस्थान का भूगोल
- Physical features of India: Mountains, Plateaus, Deserts and Plains
- Major Rivers, Dams, Lakes and Oceans
- Wildlife and Sanctuaries
- Disaster Management and Climate change
Geography of Rajasthan
- राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप
- जलवायु दशाएं
- प्राकृतिक वनस्पति
- प्रमुख मृदाएं
- नदियां, बांध एवं झीलें
- राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन : खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, जल-संसाधन
- पशु सम्पदा
- वन्य जीव, अभयारण्य एवं संरक्षण
- जनसंख्या : वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात
- प्रमुख जनजातियाँ
- राजस्थान में पर्यटन
राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था
- Major physical features of Rajasthan
- Climatic conditions
- Natural Vegetation
- Major Soils
- Rivers, Dams and Lakes
- Natural resources of Rajasthan: Mineral resources, Forest resources, Water resources
- Livestock
- Wildlife, Sanctuaries and Conservation
- Population: Distribution, Growth, Density, Literacy and Sex ratio
- Major tribes
- Tourism in Rajasthan
- भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना (उद्देशिका), मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व ।
- भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग।
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Indian Political System with Special reference to Rajasthan
- राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन।
- स्थानीय स्व-शासन एवं पंचायती राज।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था
- Nature of the Indian Constitution, Preamble (Preamble), Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy.
- Indian Political System : President, Prime Minister and Council of Ministers, Parliament, Supreme Court, Election Commission.
- Political and Administrative System of Rajasthan: Governor, Chief Minister, State Legislative Assembly, High Court, Rajasthan Public Service Commission, State Election Commission, State Information Commission, State Human Rights Commission, State Chief Secretary, District Administration.
- Local Self-Government and Panchayati Raj.
Economy of Rajasthan
- राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका।
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था- विशेषताएं और समस्याएं।
- राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा।
- हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल।
- राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनायें एवं अधिनियम, विकास संस्थायें, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थायें, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)
दैनिक विज्ञान
- Role of Industry, Agriculture, Animal Husbandry and Mineral Sector in the development of State.
- Economy of Rajasthan: Features and Issues.
- Concepts of State Income and Budget.
- Handicraft Industry, Unemployment, Drought, and Famine.
- Various Welfare Schemes and Acts in Rajasthan; Development Institutions; Small-Scale Enterprises, Financial Institutions; Role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development.
- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission – Gramin (VB-G RAM G)
- भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएँ, उत्प्रेरक ।
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EVERYDAY SCIENCE
- धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक।
- कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाईड्रोकार्बन, कार्बन के अपररूप, क्लोरो-फ्लुओरोकार्बन या फ्रियॉन, सी.एन.जी., बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक।
- प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम , प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण।
- अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम,।
- आनुवांशिकी से सम्बन्धित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केन्द्रीय सिद्धान्त, मनुष्य में लिंग निर्धारण।
- पर्यावरण अध्ययन: पारिस्थितिकी तन्त्र की संरचना, पारिस्थितिकी तन्त्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रसायनिक चक्र।
- जैव प्रौद्योगिकी: सामान्य जानकारी, जैव-पेटेन्ट, नई पादप किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव।
- जन्तुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व।
- रक्तसमूह ,रक्ताधान, आर.एच. कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग: कारण एवं निवारण।
तार्किक विवेचन एवं गणित
- Physical and Chemical Changes, Oxidation and reduction reactions, Catalyst.
- Metals, non-metals and their important compounds, Some important compounds used in daily life.
- Carbon and important compounds of carbon, Hydrocarbons, Allotropes of carbon, Chloro-Fluoro Carbon or Freons, Compressed Natural Gas, Polymers, Soap and detergents.
- Reflection of light and its laws, Dispersion of Light, Types of lenses, Defects of vision and their corrections.
- Space and information technology, Space research programme of India.
- General terminology related to genetics, Mendel's law of inheritance, Structure of Chromosomes,Nucleic Acids, Central dogma of protein synthesis, Sex determination in human.
- Environmental study:Structure of ecosystems, Biotic factors of ecosystem,Energy flow in ecosystem, Biogeochemical cycles.
- Biotechnology - General information, Bio-patent, Development of new plant varieties,Transgenic organisms.
- Economic importance of animals, Economic importance of plants.
- Blood groups, Blood transfusion, Rh factor, Pathogens and human health,Malnutrition and human health, Human disease: Causes and cures.
- रक्त संबंध,
- संख्या श्रेणी,
- अक्षर श्रेणी,
- घड़ी,
- कैलेंडर
- लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य, औसत, लाभ-हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात-समानुपात।
- समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय।
- त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल।
- गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन।
Logical reasoning & Mathematics
- आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण (आलेख, स्तंभचित्र, वृत्तचित्र, रेखा आलेख, आदि)।
- कोड और डिकोड
- बैठने की व्यवस्था
- मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता
समसामयिक घटनाएं
- Blood Relation ,
- Number series
- Alphabet series
- Clock
- Calendar
- LCM & HCF, Average, Profit & Loss, Percentage, Simple Interest, Compound Interest, Ratio-Proportion
- Time, Speed, Distance, Work and Time
- Area of Triangle, circle, Ellipse, rectangle, sphere, cylinder.
- Volume of sphere, cylinder, cube, cone.
- Graphical representation of data (graphs, bar charts, pie charts, line graphs, etc.)
- Code and Decode
- Sitting arrangement
- Mental ability and analytical ability
Current Affairs
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी भौगोलिक, पारिस्थितिकी, खेल-कूद, आदि क्षेत्रों की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं।
- प्रसिद्ध व्यक्तित्व।
- राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां।
- नागरिक कर्तव्य :- मूल कर्तव्य एवं नैतिक मूल्य
- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के मुख्य प्रावधान
Public Health
- Major contemporary events at the State and National level in the fields of politics, economy, society, culture, technology, geography, ecology, sports, etc.
- Famous personalities.
- State and national-level programs and policies.
- Civic Duties: Fundamental Duties and Moral Values.
- Salient Provisions of The Rajasthan Public Examination ( Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022
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जन स्वास्थ्य
- Basics of First aid, Cardiopulmonary resuscitation (CPR).
- Types of Drug abuse and Measures to prevent it.
- Physical and Mental fitness of youth.
- Health risks of Social Media addiction and its Preventive Measures.
Computer Knowledge
- प्राथमिक चिकित्सा (First aid) की बुनियादी बातें, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन (CPR)
- नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचाव के उपाय
- युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस
- सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय
कंप्यूटर की जानकारी
- Characteristics and Applications of Computers.
- Computer Organization including Memory (RAM, ROM), File System, Input and Output Devices.
- MS Office (Knowledge of MS Word, MS Excel/Spreadsheet, MS PowerPoint).
Language Knowledge सामान्य हिन्दी
- कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग।
- मेमोरी (रेम, रोम) फ़ाइल सिस्टम, इनपुट और आउटपुट डिवाइस सहित कम्प्यूटर संगठन।
- एमएस ऑफिस (एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल/स्प्रेडशीट, एमएस पॉवरप्वाइंट की जानकारी)
- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया ।
- सन्धि और संधि विच्छेद ।
- सामासिक पदों की रचना और समास-विग्रह ।
- उपसर्ग ।
- प्रत्यय ।
- पर्यायवाची शब्द ।
- विपरीतार्थक (विलोम) शब्द ।
- अनेकार्थक शब्द ।
General English
- शब्द- युग्म ।
- शब्द- शुद्धि : अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण ।
- वाक्य – शुद्धि : अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण ।
- वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ।
- मुहावरे और लोकोक्तियाँ ।
- अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द ।
- कार्यालयी पत्रों से सम्बन्धित ज्ञान, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अर्द्धशासकीय पत्र, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति।
- Tenses/Sequence of Tenses.
- Voice : Active and Passive.
- Narration : Direct and Indirect.
- Use of Articles and Determiners.
- Use of Prepositions.
- Translations of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and vice-versa.
- Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).
- Synonyms.
- Antonyms.
- One word substitution.
- Comprehension of a given passage.
- Knowledge of writing letters: Official, Demi Official, Informal.
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