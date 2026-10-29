NVS Class 6 Admit Card 2026: नवोदय विद्यालय कक्षा 6 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट (JNVST) क्लास 6 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का एलान कर दिया गया है। जिन छात्रों एवं अभिभावकों ने अपने बच्चे के लिए JNVS कक्षा 6 के लिए अप्लाई किया था। वे NVS की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

NVS 6 Admit Card इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड एनवीएस ने (JNVST) क्लास 6 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। छात्रों एवं अभिभावकों की सहायता के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।