एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एनटीपीसी ने ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL में इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण किया था। वे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 147 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर NTPC NGEL Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज करें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें। इस डेट पर होगी परीक्षा इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान आदि विषयों से 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। परीक्षा 2 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।