UGC NET Result 2026: यूजीसी नेट फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी, Direct Link से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से यूजीसी नेट जून परीक्षा का फाइनल आंसर-की और रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे अभ्यर्थी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर NTA UGC NET June Result 2026 देख व डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउलोड करने के लिए लिंक अब वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। स्कोरकार्ड डाउलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड यूजीसी नेट परीक्षा परीक्षा का स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अरपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Candidate Activity सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद UGC-NET June 2026 Score Card लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज करें। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। NTA UGC NET June Result 2026 Direct Link