NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी दूसरे राउंड का काउसलिंग शेड्यूल जारी, रजिस्ट्रेशन इस डेट से स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से NEET UG दूसरे राउंड का काउसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो छात्र नीट यूजी की परीक्षा में सफल हुए थे और MBBS या BDS कोर्स में दाखिला लेने के लिए दूसरे राउंड की काउसलिंग में आवेदन करना चाहते हैं। वे MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर NEET UG Counselling 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। दूसरे राउंड की काउसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 08 सितंबर, 2026 है।

इस दिन से स्टार्ट रजिस्ट्रेशन एमसीसी की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक नीट यूजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 03 सितंबर, 2026 से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 08 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।