UGC NET June Result 2026: एनटीए यूजीसी नेट री-एग्जाम परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link
एनटीए की ओर से UGC NET June Result 2026 की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
यूजीसी नेट री-एग्जाम परीक्षा का रिजल्ट जारी।
ऑफिशियल वेबसाइट से करें डाउनलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट री-एग्जाम परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार यूजीसी नेट अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी री-एग्जाम में शामिल हुए थे। वे उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें री-एग्जाम का रिजल्ट
यूजीसी नेट री-एग्जाम परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना स्कारकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर Candidate Activity सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद UGC-NET June 2026 Score Card (Re-Exam ) लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
NTA UGC NET June Re Exam Result 2026 Direct Link
इस दिन हुई थी परीक्षा
री-नेट परीक्षा का आयोजन 09 और 10 सितंबर को किया गया था। यह परीक्षा 454 एग्जाम सेंटर में आयोजित कराई गई थी। नेट री-एग्जाम की परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 1,96,491 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इसके साथ ही परीक्षा में कुल 1,20,355 उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबित नेट परीक्षा के जरिये जेआरएफ के लिए कुल 824 उम्मीदवार, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 11,610 उम्मीदवार और पीएचडी के लिए कुल 23,154 उम्मीदवार चयनित किए गए हैं।
परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी डिटेल, जैसे अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र और परीक्षा में प्राप्त अंकों की जांच ध्यान से कर लें।
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