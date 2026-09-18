UGC NET June Result 2026: एनटीए यूजीसी नेट री-एग्जाम परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link



NTA UGC NET June Re Exam Result 2026 Direct Link

इस दिन हुई थी परीक्षा

री-नेट परीक्षा का आयोजन 09 और 10 सितंबर को किया गया था। यह परीक्षा 454 एग्जाम सेंटर में आयोजित कराई गई थी। नेट री-एग्जाम की परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 1,96,491 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इसके साथ ही परीक्षा में कुल 1,20,355 उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबित नेट परीक्षा के जरिये जेआरएफ के लिए कुल 824 उम्मीदवार, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 11,610 उम्मीदवार और पीएचडी के लिए कुल 23,154 उम्मीदवार चयनित किए गए हैं।