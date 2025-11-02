Language
    NTA Swayam Registration July 2025: एनटीए स्वयं एग्जामिनेशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:18 AM (IST)

    एनटीए स्वयं जुलाई सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट आज यानी 2 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक एवं योग्य कैंडिडेट्स तुरंत ही ऑनलाइन फॉर्म भर लें। फॉर्म में त्रुटि होने पर 4 से 6 नवंबर तक उसमें करेक्शन किया जा सकेगा।

    NTA Swayam Registration July 2025 के लिए यहां से करें रजिस्ट्रेशन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से स्वयं जुलाई सेमेस्टर परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 2 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam/ पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    इन डेट्स में फॉर्म में कर सकेंगे करेक्शन

    एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर किसी अभ्यर्थी से गलती हो जाती है तो उन्हें उसमें संशोधन करने का मौका मिलेगा। करेक्शन विंडो 4 से 6 नवंबर 2025 तक ओपन की जाएगी। अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन त्रुटि सुधार कर पाएंगे।

    कौन ले सकता है इस एग्जाम में भाग

    स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) एग्जाम में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है। यूजी एवं सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अभ्यर्थी का 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है वहीं पीजी कोर्स में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है।

    इन स्टेप्स से स्वयं करें अप्लाई

    • आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले स्वयं पोर्टल exams.nta.nic.in/swayam/ पर जाएं।
    • होम पेज पर LATEST NEWS में Registration for SWAYAM-2025 (July Semester) is LIVE! पर क्लिक करें।
    • अब रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

    एप्लीकेशन फीस

    सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 750 रुपये, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच वर्ग को 600 रुपये का भुगतान करना होगा। कोई अभ्यर्थी अगर एक के बाद कोई कोर्स एड करेगा तो जनरल श्रेणी को 500 रुपये, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच वर्ग को 400 रुपये अतिरिक्त जमा करना होगा। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि माध्यम से किया जा सकता है।

    कब होगी परीक्षा

    एनटीए की ओर से स्वयं जुलाई सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन 11, 12, 13 एवं 14 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

