NTA Swayam Registration July 2025: एनटीए स्वयं एग्जामिनेशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से स्वयं जुलाई सेमेस्टर परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 2 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam/ पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन डेट्स में फॉर्म में कर सकेंगे करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर किसी अभ्यर्थी से गलती हो जाती है तो उन्हें उसमें संशोधन करने का मौका मिलेगा। करेक्शन विंडो 4 से 6 नवंबर 2025 तक ओपन की जाएगी। अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन त्रुटि सुधार कर पाएंगे।

कौन ले सकता है इस एग्जाम में भाग स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) एग्जाम में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है। यूजी एवं सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अभ्यर्थी का 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है वहीं पीजी कोर्स में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है।