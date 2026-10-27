JEE Mains 2027: जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा का सिलेबस जारी, 22 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका; एग्जाम इस डेट से स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की ओर से जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार NTA JEE Mains Session I 2027 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

एनटीए की ओर से JEE Mains Session I Exam के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जेईई JEE Mains 2027 Exam Pattern यहां देख सकते हैं। इस डेट पर होगी परीक्षा जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा का आयोजन 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी, 2027 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में संचालित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा 3 घंटे 30 मिनट के लिए संचालित की जानी है।