NTA Exams: JEE Main, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट समेत 14 परीक्षाओं के लिए डेट्स घोषित, देखें एनटीए 2026-27 एग्जाम कैलेंडर

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से दिसंबर 2026 से लेकर मार्च 2027 तक होने वाले एग्जाम के लिए डेट्स का एलान कर दिया गया है। एनटीए ने सभी एग्जाम की जानकारी एकेडमिक कैलेंडर जारी कर साझा की गई है। नोटिस के अनुसार दिसंबर से लेकर मार्च तक यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जेईई मेन, सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम, सीयूईटी पीजी समेत 14 परीक्षाओं का आयोजन करवाया जायेगा।

NTA Exam Calendar 2026-27: एग्जाम वाइज देखें शेड्यूल आप सभी एग्जाम की डेट्स की जानकारी नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एनटीए द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर का PDF भी नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।