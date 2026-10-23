NTA Exam Calendar 2026-27: दिसंबर से मार्च तक 14 परीक्षाओं का आयोजन, जेईई मेन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से दिसंबर, 2026 से लेकर मार्च, 2027 तक होने वाली परीक्षाओं के लिए NTA Exam Calendar 2026-27 जारी कर दिया गया है। एनटीए की ओर से दिसंबर और मार्च के बीच में यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, स्वयं और सीयूईटी पीजी जैसी मुख्य परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जो उम्मीदवार इनमें से किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं। वे परीक्षा तिथि के अनुसार परीक्षा के लिए अपनी योजना बना सकते हैं।

NTA Exam Calendar 2026-27 इस दिन होगी परीक्षा एनटीए की ओर से दिसंबर, 2026 से लेकर मार्च, 2027 के बीच कुल 14 परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी, जो इस प्रकार है। परीक्षा का नाम परीक्षा की तिथि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज 06 दिसंबर, 2026 स्वयं 08 से 14 दिसंबर, 2026 राष्ट्रीय सैन्य स्कूल 13 दिसंबर, 2026 यूजीसी नेट (दिसंबर सेशन) 14 से 19 दिसंबर, 2026 सीएसआईआर यूजीसी नेट (दिसंबर सेशन) 20 से 21 दिसंबर, 2026 आर्मी कैडेट्स कॉलेज 04 जनवरी, 2027 श्रेष्ठ परीक्षा 10 जनवरी, 2027 निफ्ट प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी, 2027 जेईई मेन सेशन-1 22 से 30 जनवरी, 2027 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी, 2027 कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 07 फरवरी, 2027 एनआईटीटीटी भाग-1 26 से 27 फरवरी, 2027 सीयूईटी पीजी 01 से 24 मार्च, 2027 एनआईटीटीटी भाग-2 05 से 07 मार्च, 2027

NTA Exam Calendar 2026-27 PDF जेईई मेन के लिए जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी सप्ताह या नवंबर माह के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। बता दें, परीक्षा का आयोजन 22 से 30 जनवरी, 2027 के बीच किया जाएगा।