CSIR UGC NET Result 2026: इसी सप्ताह जारी होगा सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम, इन 5 तरीकों से कर सकेंगे डाउनलोड
एनटीए की ओर से NTA CSIR UGC NET Result इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in के जरिये रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
HighLights
जल्द जारी होगा सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का रिजल्ट।
रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की भी होगी जारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की ओर से CSIR UGC NET June Result 2026 की घोषणा इसी सप्ताह की जा सकती है। जो उम्मीदवार एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट जून की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे जल्द ही NTA की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर CSIR UGC NET Result देख व डाउनलोड कर सकेंगे।
परीक्षा में उपस्थित हुए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले ही संभालकर रखें।
इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे नतीजे
सीएसआईआर यूजीसी नेट जून परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। अभ्यर्थी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर Candidate Activity सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद Donwload CSIR UGC NET June Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जरूरी डिटेल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि को दर्ज करना होगा।
- अंत में रिजल्ट का एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
एनटीए की ओर से CSIR UGC NET परीक्षा का आयोजन 17 से 18 जुलाई, 2026 के बीच किया गया था। परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर-की 16 अगस्त, 2026 को जारी की गई थी। उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए दो दिन यानी 18 अगस्त तक का समय दिया गया था। इसके साथ ही एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा रिजल्ट के साथ-साथ फाइनल आंसर-की भी जारी की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए समय-समय पर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।