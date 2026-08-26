CSIR UGC NET Result 2026: इसी सप्ताह जारी होगा सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम, इन 5 तरीकों से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की ओर से CSIR UGC NET June Result 2026 की घोषणा इसी सप्ताह की जा सकती है। जो उम्मीदवार एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट जून की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे जल्द ही NTA की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर CSIR UGC NET Result देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा में उपस्थित हुए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले ही संभालकर रखें। इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे नतीजे सीएसआईआर यूजीसी नेट जून परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। अभ्यर्थी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।