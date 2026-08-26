UGC NET Result June 2026: इसी सप्ताह आएगा यूजीसी नेट के 84 सब्जेक्ट का परिणाम, नतीजों के साथ फाइनल आंसर की भी होगी जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से बड़ी जानकारी साझा की गई है। एनटीए के अनुसार इस सप्ताह में यूजीसी नेट जून 2026 सेशन का रिजल्ट जारी कर दिया जायेगा। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी जहां से लॉग इन डिटेल दर्ज करके नतीजों की जांच के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड किया जा सकेगा।

अभी केवल 84 विषयों के लिए जारी होगा रिजल्ट एनटीए द्वारा अभी केवल 84 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी होगा। 3 विषयों- अंग्रेजी, कॉमर्स एवं सोशियोलॉजी विषयों का री-एग्जाम 9 एवं 10 सितंबर को होगा। इसके बाद इन सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया जायेगा।