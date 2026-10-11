NLSAT 2027: नेशनल लॉ स्कूल यूजी-पीजी और PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एग्जाम डेट घोषित, रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बेंगलुरु ने 2027-28 सेशन में एडमिशन के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है। यूनिवर्सिटी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (NLSAT) 2027 का आयोजन 25 अप्रैल 2027 को करवाया जायेगा। नया एकेडमिक सेशन 1 जुलाई 2027 से शुरू किया जायेगा।

आवेदन नवंबर से होंगे स्टार्ट NLSIU द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 मार्च 2027 तय की गई है। इच्छुक एवं योग्य छात्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट nls.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।