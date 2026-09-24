CBSE OSM पोर्टल में कमी ढूंढ़ने वाले निसर्ग अधिकारी को अमेरिका ने दिया सम्मान, US DoJ Hall Of Fame में किया शामिल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी एक बार फिर से चर्चा में हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) पोर्टल में गड़बड़ियां ढूंढ़ने वाले निसर्ग ने इस बार अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी में टेक्निकल कमियों को ढूंढा व इसके बाद उन्होंने एजेंसी को इस बात की जानकारी दी और इसे ठीक करवाया। उन्होंने यह गलती खुद के बनाए सॉफ्टवेयर कोड्स कस्टम स्क्रिप्ट्स की मदद से सामने लाई थी।

अमेरिका के न्याय विभाग (US DOJ) ने निसर्ग को साइबर सुरक्षा ‘हॉल ऑफ फेम’ में किया शामिल इस कमी को ढूंढ़ने वाले निसर्ग को अब अमेरिका के न्याय विभाग (US DOJ) ने अपने साइबर सुरक्षा ‘हॉल ऑफ फेम’ में शामिल किया है।