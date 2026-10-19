NIFTEE 2027: एनआईएफटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, फैशन डिजाइनिंग कोर्स में लेना है प्रवेश तो जल्द कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेस एग्जामिनेशन (NIFTEE 2027) के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 16 नवंबर 2026 (बिना लेट फीस) तक जारी रहेंगे। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स फैशन एन्ड डिजाइनिंग के यूजी, पीजी या पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वे तय तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता एवं मापदंड अंडर ग्रेजुएट पदों पर आवेदन के लिए छात्र ने 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन पदों पर आवेदन के लिए स्नातक पास किया हो। इसके अलावा पीएचडी में एडमिशन के लिए छात्र ने संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया हो।